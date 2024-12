Corinthians está escalado para confronto direto contra o Bahia

O Corinthians está escalado para o confronto contra o Bahia, nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Ramón Díaz repetiu a formação inicial das últimas partidas do Timão no Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro busca a oitava vitória seguida na competição.

Em um confronto direto por uma vaga na Libertadores, o Bahia possui o mesmo números de pontos do Corinthians, o treinador argentino evitou mudanças na equipe que venceu o Criciúma por 4 a 2, em Santa Catarina, no último sábado (30).

Os desfalques por lesão do Corinthians para o próximo jogo incluem o zagueiro Félix Torres, os meias Maycon, Ruan Oliveira e Ryan, além do atacante Héctor Hernández. Além dessas baixas, o técnico Ramón Díaz também não poderá contar com o zagueiro Caetano, o meia Matheus Araújo e o atacante Giovane, que não foram relacionados, devido a um impasse contratual com o clube alvinegro.

Com isso, a equipe de Ramón Díaz entra em campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

André Ramalho será titular do Corinthians na partida desta terça-feira (3) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como vem o Bahia?

O Tricolor Baiano terá novidades para o confronto na Neo Química Arena. Rogério Ceni promoveu o retorno do goleiro Marcos Felipe ao time titular. O atleta perdeu a vaga de titular para Adriel, mas terá uma nova chance na partida da Neo Química Arena.

Rogério Ceni escalou o Bahia com Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Lucho Rodríguez.

Decisão no Brasileirão

Em oitavo lugar na competição, com 50 pontos, o Timão pode garantir matematicamente uma vaga na próxima Libertadores ainda nesta rodada. Caso o Corinthians vença o Bahia e o Cruzeiro perca para o Palmeiras, na quarta-feira (4), no Mineirão, o clube alvinegro assegurará sua classificação para a competição continental.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto..

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Acevedo, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Lucho Rodríguez.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Corrêa (Fifa-RJ) e Maíra Mostella Moreira (FIFA-RS)

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)