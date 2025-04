Corinthians encara o Palmeiras de olho na liderança e em fim de ‘jejum’

O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste sábado (12), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. É o quarto confronto entre os clubes na temporada. Os rivais decidiram o Campeonato Paulista, que terminou com o título do Timão.

O clube alvinegro quebrou um jejum de seis anos sem conquistar um troféu. No Brasileirão, o Corinthians que triunfar sobre o Palmeiras para superar outra marca negativa: a equipe não lidera a competição nacional desde 2022.

A última vez que o Corinthians figurou no primeiro lugar da classificação foi na nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, quando o clube era comandado por Vitor Pereira. Naquele ano, o torneio foi conquistado pelo Palmeiras.

O Timão desponta como a equipe que mais liderou o Brasileirão no formato de pontos corridos, regulamento do torneio desde 2003. Desde então, o Corinthians conquistou a competição quatro vezes: 2005, 2011, 2015 e 2017.

Corinthians conquistou o Paulistão após vencer o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, e segurar o empate por 0 a 0, na Neo Química Arena (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Equipes com mais rodadas na liderança do Brasileirão por pontos corridos (2003-2024)

131 - Corinthians

115 - Palmeiras

109 - Cruzeiro

92 - São Paulo

75 - Botafogo

65 - Atlético-MG

61 - Flamengo

50 - Fluminense

32 - Santos

31 - Internacional

20 - Athletico-PR

20 - Grêmio

11 - Vasco

Posição na tabela

O Corinthians, assim como o Palmeiras, tem quatro pontos na tabela. Timão e Internacional aparecem com a melhor campanha da competição, ambos com três gols de saldo. No entanto, os gaúchos levam vantagem no critério de desempate por cartões vermelhos, já que o clube alvinegro foi penalizado pela expulsão de Ramón Díaz na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na última rodada.

O Internacional enfrenta o Fortaleza no domingo (13), às 20h (de Brasília), no Castelão, na capital cearense. Em caso de uma vitória no Derby, o Corinthians pode assumir a liderança provisoriamente da competição nacional.

Além dos gaúchos, o Corinthians também irá precisar secar Ceará, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, que também tem quatro pontos, mas um saldo de gols pior.

Anota aí

As equipes empataram duas vezes, e o Corinthians venceu um duelo entre as equipes na temporada. A partida será na Arena Barueri e terá somente torcedores do Palmeiras. O jogo será às 18h30 (de Brasília), e é válido pela terceira rodada da competição nacional.