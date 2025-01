Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. trocam acusações e elevam tensão no Corinthians

Os bastidores da suspensão da votação de impeachment de Augusto Melo, no Parque São Jorge, escancarou uma tensão política no Corinthians. O Conselho Deliberativo (CD) do clube se reuniu para decidir sobre o afastamento, mas a decisão foi adiada pela demora no pleito. Na saída, houve trocas de acusações entre o dirigente do Timão e o presidente do órgão, Romeu Tuma Jr.

Augusto Melo sempre adotou uma postura crítica ao adversário político, mas nem sempre apontava nomes em suas reclamações. Na saída do Parque São Jorge, o presidente do Corinthians subiu o tom contra Romeu Tuma Jr. e disse que o opositor deveria ser banido do clube.

— Ele vai marcar uma nova data, acharam melhor por segurança. Essa política do Corinthians é suja, estamos nessa situação por pessoas desse tipo. Enquanto esses caras não forem banidos, nunca vamos sair disso — disse o dirigente.

Do outro lado, Romeu Tuma Jr. criticou a atuação de Augusto Melo no processo de impeachment. O presidente do CD se defendeu, afirmou que o rito de votação segue o estatuto do Corinthians e lamentou a postura do dirigente.

— Enfim, eu lamento, prefiro nem responder, porque, assim, democraticamente, a gente fez todo um trabalho, todo mundo que acompanha sabe que foi dado todo o direito de defesa, a própria Justiça falou sobre isso no processo. Só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians — disse após a suspensão do pleito.

Romeu Tuma Jr. é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians (Foto:Guilherme Amaro)

Clima quente

Ainda no rito de admissibilidade do impeachment, que aprovaria uma votação concreta para o afastamento, Augusto Melo e Romeu Tuma Jr. discutiram no ginásio do Parque São Jorge. Na porta do clube, a torcida adotou uma postura pró-presidente.

— Não deu direito da gente nem argumentar, aí virou um tumulto. Está sendo ditador. Não tem mais moral e nem condição nenhuma de dirigir o Conselho, temos que entrar com a destituição desse cara — afirmou Augusto Melo.

Por outro lado, Romeu Tuma Jr. defende que segue as normas postas no estatuto do clube e nega que tenha atuado de maneira parcial no processo. O presidente do conselho do Timão revelou que vem sofrendo ameaça e pediu interferência da Polícia.

— Tenho tido muitas ameaças, tenho inquérito apurando, minhas filhas têm sentido isso, gestos de violência. Recentemente uma filha minha foi ameaçada, inclusive tiveram que buscá-la na escola. Eu sinto não só pela minha segurança, mas da minha família e de vários conselheiros. Inclusive, um foi agredido lá fora, isso é muito preocupante, então acho que a Polícia tem que tomar providência, o Ministério Público — afirmou Romeu Tuma Jr.

Nova data

O presidente do Conselho Deliberativo (CD) é responsável por marcar uma nova data para a votação. O pleito deve ocorrer após a definição do inquérito policial que investiga irregularidades na relação entre Corinthians e a ex-patrocinadora, Vai de Bet. A votação pode inclusive ser marcada para acontecer na Neo Química Arena, para oferecer mais segurança aos conselheiros.