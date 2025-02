Com 100% de aproveitamento, reservas do Corinthians enfrentam a Portuguesa

Corinthians e Portuguesa se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Classificado para a próxima fase, o Timão irá atuar com o time reserva na partida.

Em dez partidas, o Corinthians venceu oito jogos, empatou um e foi derrotado uma vez. A equipe reserva do Timão atuou em seis duelos e tem 100% de aproveitamento. As boas atuações elevaram o desempenho de determinados atletas, que passaram a concorrer por uma vaga no time titular.

É o caso do zagueiro João Pedro. O defensor voltou de empréstimo do Ceará e ganhou moral nas primeiras partidas do Paulistão. Nesta temporada, o jogador de 21 anos disputou sete jogos e marcou um gol. O atleta ganhou vaga na equipe titular e iniciou a vitória contra o Santos, na quarta-feira (12).

O lateral-esquerdo Hugo também ganhou vaga no time titular. Reserva do Matheus Bidu no início da temporada, o jogador ganhou a preferência de Ramón Díaz e disputou os jogos contra Palmeiras e Santos.

No ataque, Talles Magno despontou como uma boa opção para o ataque do Corinthians. O jogador é o artilheiro do Timão com quatro gols feitos. O atleta deve ganhar nova oportunidade no confronto contra a Portuguesa.

Talles Magno é o artilheiro do Corinthians no Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Time alternativo do Corinthians

O clube alvinegro se prepara para a estreia da Pré-Libertadores. O Timão enfrenta o Universidad Central, da Venezuela, no Olímpico de UCV, no dia 19 de fevereiro. A partida é válida pela Fase Preliminar 2 do torneio.

O treinador Ramón Díaz deve escalar uma equipe com reservas para o confronto contra a Portuguesa. O Corinthians deve entrar em campo com: Matheus Donelli; Léo Maná, Cacá, Félix Torres e Matheus Bidu; Ryan, Charles e Igor Coronado; Talles Magno, Romero e Pedro Raul.