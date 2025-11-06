Ana Thaís critica Dorival e faz desabafo sobre o Corinthians: 'Não é normal'
Jornalista publicou mensagem após derrota do Alvinegro para o Bragantino
- Matéria
- Mais Notícias
A comentarista Ana Thais Matos, do Grupo Globo, gerou repercussão significativa entre torcedores do Corinthians após declarações sobre a partida em que o Alvinegro foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1. O jogo, realizado nesta quarta-feira (5), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a arbitragem de Edina Alves questionada pela jornalista.
Após derrota do Corinthians, Dorival diz que arbitragem ‘rouba protagonismo dos atletas’
Corinthians
Hugo Souza se revolta com arbitragem de Edina Alves em derrota do Corinthians: ‘Está na conta dela’
Corinthians
Yuri Alberto evita falar de arbitragem e lamenta derrota do Corinthians no fim: ‘O empate era positivo’
Corinthians
Em sua análise, Ana Thais abordou erros de arbitragem contra o Corinthians, além de criticar a postura institucional do clube. A comentarista também fez observações sobre o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Já tem alguns anos que o Corinthians sofre com arbitragens e não tem horas e horas de debate sobre o tema. Não tem momento de 'profissionalizar a arbitragem'. Tudo bem errar contra o Corinthians, a instituição tá lascada mesmo... Ninguém vai se importar. Não é normal. É um clube que ninguém lembra o rosto do presidente, o diretor de futebol não dá as caras, até a entrevista do jogador colocam o Yuri Alberto que nunca fala de arbitragem. As notícias só viram pauta quando são as dívidas, ou alguém envolvido com maracutaia - pontuou Ana Thais.
➡️ Quem vai ser campeão? Quem cai? Simule a tabela do Brasileirão!
- Nem o trabalho do Dorival é debatido. Pouco se fala de um time extremamente limitado e sem variação alguma — no máximo o Bidu avançado. Quem briga pelos interesses de um clube que parece não ter comando? - completou.
RB Bragantino x Corinthians contou com uma arbitragem bastante criticada de Edina Alves, que expulsou o meia Martínez no segundo tempo após aplicar o segundo cartão amarelo. Com o resultado, o Alvinegro estacionou nos 42 pontos, na 15ª posição.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias