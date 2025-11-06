Ana Thaís critica Dorival e faz desabafo sobre o Corinthians: 'Não é normal'

A comentarista Ana Thais Matos, do Grupo Globo, gerou repercussão significativa entre torcedores do Corinthians após declarações sobre a partida em que o Alvinegro foi derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1. O jogo, realizado nesta quarta-feira (5), válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve a arbitragem de Edina Alves questionada pela jornalista.

Em sua análise, Ana Thais abordou erros de arbitragem contra o Corinthians, além de criticar a postura institucional do clube. A comentarista também fez observações sobre o elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior.

- Já tem alguns anos que o Corinthians sofre com arbitragens e não tem horas e horas de debate sobre o tema. Não tem momento de 'profissionalizar a arbitragem'. Tudo bem errar contra o Corinthians, a instituição tá lascada mesmo... Ninguém vai se importar. Não é normal. É um clube que ninguém lembra o rosto do presidente, o diretor de futebol não dá as caras, até a entrevista do jogador colocam o Yuri Alberto que nunca fala de arbitragem. As notícias só viram pauta quando são as dívidas, ou alguém envolvido com maracutaia - pontuou Ana Thais.

- Nem o trabalho do Dorival é debatido. Pouco se fala de um time extremamente limitado e sem variação alguma — no máximo o Bidu avançado. Quem briga pelos interesses de um clube que parece não ter comando? - completou.

RB Bragantino x Corinthians contou com uma arbitragem bastante criticada de Edina Alves, que expulsou o meia Martínez no segundo tempo após aplicar o segundo cartão amarelo. Com o resultado, o Alvinegro estacionou nos 42 pontos, na 15ª posição.

