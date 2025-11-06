Osmar Stabile dispara contra Edina Alves: 'Não sei se estava na geladeira'

O presidente Osmar Stabile, do Corinthians, não poupou críticas à árbitra Edina Alves, responsável pelo apito na partida diante do Red Bull Bragantino, que terminou com derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (5), pelo Campeonato Brasileiro.

A principal polêmica ocorreu durante a reta final da primeira etapa. O cronômetro marcava 44 minutos quando Alix Vinícius teve uma disputa aérea dentro da área com Fabrizio Angileri. Em campo, Edina não marcou nenhuma irregularidade no lance. Contudo, o VAR, liderado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, entrou em ação e solicitou uma revisão da árbitra à beira do campo. Após rever o lance, Edina voltou atrás e marcou a penalidade.

— A diretoria está triste por mais uma vez a gente ter que vir falar aqui sobre a arbitragem. É uma situação difícil que nós estamos vivendo na habilidade brasileira. É uma vergonha o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Então eu quero deixar para vocês aqui esse pronunciamento dizendo o seguinte, não dá mais para segurar. Nós não temos mais que segurar. A diretoria, vai ser repetitivo, é uma vergonha. Nós pedimos, eles pediram para a gente ter calma e falar das coisas que eles iam resolver, mas cada dia está pior. Vocês viram hoje o que aconteceu aqui, sem nenhum critério — afirma Osmar Stabile.

— Nós vamos reclamar, vamos falar com a diretoria de arbitragem novamente, quando nós já falamos, já pedimos que comece o treinamento, prepare os juízes, os árbitros. O que está acontecendo aí é o seguinte, não está preparado, os juízes vêm em campo, os árbitros vêm em campo, sem critério nenhum — segue.

Antes, os jogadores também já haviam reclamado em relação à expulsão de José Martínez, que já tinha um amarelo e acabou advertido novamente em razão de uma confusão na área, no início do segundo tempo.

— Novamente estou passando aqui para falar sobre arbitragem. Novamente, não estou falando se foi, se não foi, critério. A questão é o critério. Não está se utilizando o critério. A diretoria de arbitragem disse para a gente ter paciência, mas não dá para ter paciência numa situação dessa que vocês viram aí, todos viram. Vocês têm conhecimento de que o Martínez tomou o amarelo, depois tomou o vermelho, e ela não disse a momento nenhum que o amarelo estava... que simplesmente ia ser o vermelho — iniciou Stabile na zona mista — disse o presidente.

Por fim, Osmar Stabile criticou Edina Alves e falou sobre a possibilidade de a árbitra ter ficado na "geladeira". Antes do duelo entre Bragantino x Corinthians, a árbitra havia apitado um jogo da Série A pela última vez no dia 13 de setembro, entre Fortaleza e Vitória.

— Nós temos aí a própria árbitra que apitou hoje, vindo de um tempo parado, eu não sei se estava na geladeira, se não estava, mas aconteceu que desde setembro que não apita mais o jogo da Série A. Agora vem apitar esse jogo aqui e deixa a situação. Prejudica o Corinthians. A gente fez uma somatória rápida aí, o Corinthians já perdeu oito pontos na questão da arbitragem. Então nós temos que mudar isso, temos que estudar a melhor situação para não deixar acontecer o que está acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo na arbitragem brasileira — comentou.

Edina Alves viveu polêmicas entre Red Bull Bragantino x Corinthians (Foto: Vitor Vidal/Agencia F8/Gazeta Press)

Próximo jogo do Corinthians

Após a derrota para o Red Bull Bragantino, o Corinthians recebe o Ceará no sábado (8), às 21h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O Timão permanece com 42 pontos e ocupa a décima posição na tabela neste momento.