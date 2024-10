Corinthians: Depay pode fazer dois jogos como titular após três meses

Memphis é a esperança do Corinthians na fuga contra o rebaixamento







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 17/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Timão enfrenta o Athletico Paranaense nesta quinta-feira, às 20h, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Memphis Depay está à disposição de Ramón Diaz e pode ser titular na Neo Química Arena. Seria a primeira vez em quatro meses que o holandês começaria uma partida em duas rodadas consecutivas.

A última vez que Memphis autou por duas rodadas consecutivas foi na Eurocopa Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

A última vez que isso ocorreu foi durante a Eurocopa. O atacante foi titular nas duas últimas partidas da Holanda na competição: na vitória contra a Turquia por 2 a 1 nas quartas de final do torneio e também na derrota, pelo mesmo placar, contra a Inglaterra, na semifinal do torneio continental.



Memphis, que é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, atuou por apenas 35 minutos contra a Inglaterra. O jogador teve que ser substituído ainda no primeiro tempo após sentir dores na coxa. Foi o último jogo do atleta antes de se transferir ao Corinthians.

Atlético de Madrid

O último clube do holandês antes do Timão foi o Atlético de Madrid. Na temporada 2023/2024, Memphis teve sua última sequência em dois jogos como titular há sete meses. No dia 3 de março e 9 de março, o jogador foi titular da equipe de Simeone na vitória dos madrilenhos por 2 a 1 contra o Bétis e na derrota por 2 a 0 contra o Cádiz, respectivamente.

Corinthians

Memphis fez sua estreia pelo Corinthians no dia 21 de setembro, na vitória do Timão por 3 a 0 contra o Atlético Goianiense. Mesmo com pouco tempo de clube, o holandês pode fazer sua segunda partida consecutiva como titular após menos de um mês, no duelo contra o Athletico Paranaense.

O jogador foi titular no empate do Corinthians contra o Internacional por 2 a 2, no último jogo antes da paralisação pela Data Fifa, do dia 5 de outubro. Ramón Díaz contou com um intervalo de dez dias para descansar o atleta e, se preferir, o colocar para iniciar a partida.

O treinador faz questão de dizer que a fuga da zona de rebaixamento é o foco do Corinthians na temporada, mesmo com uma decisão contra o Flamengo no domingo, pela semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.



De qualquer forma, Memphis não foi inscrito pelo Corinthians na Copa do Brasil, devido a atrasos na documentação junto a CBF, e só pode atuar no Brasileirão e na Copa Sul-Americana. Portanto, mesmo se o treinador decidisse poupar o time contra o Athletico Paranaense, o holandês poderia ser uma opção.

O jogador busca seu primeiro gol pelo Corinthians. A equipe ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro e está há um ponto do Fluminense, o último fora da zona de rebaixamento.