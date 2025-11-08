Ceará enfrenta o Corinthians com desfalques; veja escalação

O Ceará visita o Corinthians neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé terá desfalques importantes para definir a escalação alvinegra na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O meio-campista Vina será ausência por conta do acúmulo de cartões amarelos. Lourenço e Lucas Mugni surgem como opções no lugar do armador, que segue buscando seu primeiro gol neste retorno.

Emprestado pelo Corinthians, o centroavante Pedro Raul estará de fora por questões contratuais. O atleta marcou o segundo gol contra o Fluminense e anotou o tento de empate no 1 a 1 diante do rival Fortaleza. Pedro Henrique e Aylon podem aparecer na vaga.

continua após a publicidade

➡️ Sula e Z4: as situações de Ceará e Fortaleza após empate na Série A

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O zagueiro Marllon retornará após cumprir suspensão por amarelos diante do Fortaleza. O defensor tende a seguir no banco, com Marcos Victor e Willian Machado formando a dupla titular.

Assim, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians defende vantagem contra o Ceará em casa; veja

Retrospecto tem vantagem paulista

Na partida deste domingo, os mandantes defenderão uma ampla vantagem atuando contra os cearenses em casa. São 12 jogos em solo paulista, com seis vitórias do Corinthians, uma do Ceará e cinco empates. O único resultado positivo dos visitantes aconteceu pela volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2019 - o 1 a 0 não foi suficiente para superar a derrota por 3 a 1 na ida.

O retrospecto total é de 30 partidas. O Corinthians venceu 15, o Ceará levou a melhor em seis e, em outras nove oportunidades, o duelo terminou empatado.