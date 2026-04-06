O Corinthians anunciou na noite de domingo a demissão de Dorival Jr. do comando técnico do clube. A equipe vem de uma sequência de nove jogos sem vencer na temporada e o treinador não resistiu ao revés contra o Internacional na Neo Química Arena. Agora, o clube começa a traçar o caminho para ter um substituto e já definiu o perfil que quer para o comandante, apesar de adotar cautela neste momento.

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Marcelo Paz, diretor executivo de futebol, destacou em pronunciamento feito pouco depois do anúncio da demissão de Dorival que o clube já iniciou a busca por um novo nome para assumir o elenco. Entretanto, destacou que existem algumas "exigências" que precisam ser cumpridas para quem vá assumir esse papel para a sequência da temporada.

As características destacadas pelo dirigente dizem respeito ao que o treinador precisará enfrentar ao assumir o Corinthians, entendendo que o trabalho precisa de uma resposta imediata e que esteja alinhado com o planejamento do Corinthians neste curto prazo. A sequência de partidas envolve a largada na Libertadores, jogo decisivo na quinta fase da Copa do Brasil e a busca por uma escalada na tabela do Brasileirão.

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- Queremos um perfil adequado para o clube, que entenda o tamanho do Corinthians, a grandeza do clube, a expectativa que se tem da torcida, para que a gente volte a sorrir - disse Paz ao encerrar seu pronunciamento na sala de imprensa da Neo Química Arena.

Ou seja, o novo nome chega com a responsabilidade de entregar resultados nas grandes partidas que o time tiver no seu calendário. Esse perfil também tem suas características definidas a partir do comportamento dentro de campo. Paz lembrou em sua fala que Dorival já não conseguia impor nas partidas seu estilo de jogo e que o comportamento dos atletas estava deixando a desejar. O executivo quer que o clube volte a ter protagonismo ofensivo com o novo comandante.

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- Ele [Dorival] entendeu a decisão. Reconheceu que realmente era um período longo [sem vitórias], que a produção já não vinha sendo a ideal, que em função da produção não ser a ideal já se via uma ansiedade nos jogadores, uma ansiedade nas ações em campo. Era uma questão emocional de não conseguir realizar o que se treinava. (...) Vamos trabalhar agora para buscar um novo treinador, que possa devolver o melhor futebol ao Corinthians, um time que volte a ganhar jogos, que volte a atacar mais, que volte a finalizar mais em gol, e possa fazer o que o torcedor espera, que é a alegria, que é a vitória, que é a conquista - completou o dirigente corintiano.

Até então, o escolhido para seguir no comando do elenco do Corinthians até o novo treinador chegar é William Batista, técnico do sub-20. A expectativa do clube é que a situação do novo comandante seja definida até a quinta-feira (9), quando o Timão estreia na Libertadores 2026 diante do Platense, fora de casa, na Argentina. Agora, a equipe corre contra o tempo para alcançar a meta e ter uma definição.