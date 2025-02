Corinthians dá sua versão sobre contratação de Garro e condenação na Fifa

O Corinthians se posicionou oficialmente sobre condenação sofrida pela Fifa nesta segunda-feira (3) e deu sua versão sobre a negociação com o Talleres, da argentina, para a contratação do meia Rodrigo Garro. O comunicado do clube foi feito após o anúncio de uma multa de R$ 55 milhões aplicada ao alvinegro, que também envolve a compra de Félix Torres.

Segundo o clube, as divergências nas negociações aconteceram após o primeiro pagamento feito pelo Corinthians para a compra de 80% do passe de Garro. No texto, o alvinegro afirma que o pagamento seria feito de forma parcelada pelos próximos anos e que a primeira parcela foi paga com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional.

Rodrigo Garro chegou ao Corinthians em janeiro de 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Entretanto, segundo o Corinthians, o Talleres teria discordado dessa movimentação do time brasileiro e teria exigido à Fifa um pagamento com a diferença do montante, além de multa e vencimento antecipado das demais parcelas.

A entidade máxima do futebol definiu a favor do clube argentino e o Corinthians passou a dever ao ex-time de Rodrigo Garro. Somando a multa referente ao caso do meia e do zagueiro Félix Torres, o Timão deve 9,4 milhões de dólares, pouco mais de R$ 55 milhões na cotação atual.

A Fifa deu um prazo de 45 dias para o Corinthians efetuar o pagamento das condenações sob o risco de receber um "transfer ban" e ficar impedido de registrar novos reforços por três janelas de transferências.

Para evitar o pagamento da multa e possíveis punições futuras, clube já recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) para julgar o caso e a pena ainda não foi aplicada.