A Gaviões da Fiel, organizadora da vaquinha para quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena, divulgou um ranking dos estados com as maiores contribuições para a campanha.

continua após a publicidade

➡️Vaquinha quita 34ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

A ideia dos organizadores é criar uma competição entre as regiões e foi denominada como "Copa das Doações". A campanha visa pagar o débito de R$ 700 milhões até a metade do ano. Lançado em novembro, o financiamento coletivo já arrecadou R$ 36.292.095,85.

São Paulo lidera o ranking de doações com R$ 26.116.253 em contribuições para a vaquinha. Esse resultado era esperado, já que a torcida do Corinthians se concentra majoritariamente na região. Na segunda posição, Paraná aparece com R$ 1.946.698, refletindo a forte presença de corinthianos no estado.

continua após a publicidade

Neste ano, a Gaviões da Fiel quer aumentar as campanhas de divulgação da vaquinha. Na terça-feira (28), a torcida organizada lançou a 'Invasão Digital', que acontecerá semanalmente e contará com a participação de jogadores, ex-atletas e torcedores ilustres, que gravam vídeos de divulgação em suas redes sociais.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Campanha visa pagar dívida do Corinthians com a Caixa (Foto: Bruno Granja)

Veja o ranking dos estados com mais contribuições feito pela Gaviões da Fiel