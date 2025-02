Corinthians ganha reforço no ataque para duelo contra o Novorizontino

A maratona do Corinthians segue nesta segunda-feira (3). Em menos de 50 horas após a vitória por 2 a 1 contra o Noroeste, no sábado (1), o Timão tem compromisso no Campeonato Paulista contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida é válida pela 11ª rodada do torneio estadual, mas foi adiantada para não coincidir com o confronto contra o Universidad Central, da Venezuela, pela Pré-Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Vaquinha quita 34ª parcela do estádio do Corinthians; veja quanto falta

Na quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), com pouco tempo de preparação, Ramón Díaz optou por levar um time alternativo para o confronto contra o Novorizontino, com muitos jovens, e um reforço: Giovane.

Segundo informações do 'Meu Timão', o atacante foi relacionado pelo treinador após quatro meses. A última vez que o jogador de 21 anos entrou em campo pelo Corinthians foi no dia 20 de outubro, no empate por 0 a 0 contra o Flamengo, que eliminou o clube alvinegro da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Com contrato até junho, Giovane não vinha sendo relacionado por um impasse contratual com o Corinthians. O atleta ainda não definiu se irá renovar com o Timão e pode sair do clube de graça na metade do ano.

A comissão técnica do Timão optou por poupar Matheuzinho, Diego Palácios, André Carrillo, Raniele, José Martínez, Igor Coronado e Memphis Depay para o confronto contra o Novorizontino e os atletas sequer viajaram para o interior paulista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Giovane voltou a ser relacionado por Ramón Díaz (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Veja os relacionados do Corinthians