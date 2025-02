Novorizontino x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 21h30 (de Brasília) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. A partida válida pela 11° rodada do Campeonato Paulista terá transmissão do UOL Play (streaming), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view). ➡️Corinthians supera marca do último Paulistão e se aproxima de primeira meta do ano

continua após a publicidade

O Novorizontino está na segunda posição do grupo C, com nove pontos e defende uma sequência de cinco jogos invicto com duas vitórias e três empates.

O Corinthians, por sua vez, é o segundo colocado do Grupo A, empatado com 15 pontos com o líder Mirassol, mas atrás no saldo de gols. O Timão ainda enfrenta o Palmeiras nesta semana, e por isso Ramón Diaz deve entrar com um time alternativo contra a equipe de Novo Horizonte.

continua após a publicidade

➡️ Corinthians: Ramón Díaz explica baixo desempenho de Yuri Alberto e Memphis no ano

Novorizontino e Corinthians se enfrentam nesta segunda (3) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Tudo sobre o jogo entre Novorizontino e Corinthians (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO x CORINTHIANS

11ª rodada — Campeonato Paulista

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi

📺 Onde assistir: UOL Play (streaming), Nosso Futebol+ (pay-per-view) e Zapping (pay-per-view).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Marlon e Patrick Brey; Waguininho, Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduado Baptista.

continua após a publicidade

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, Torres, Pedro e Hugo; Martínez, Raniele e Coronado; Romero, Talles Magno e Hernández (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz.