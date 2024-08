Corinthians conta com classificação na Copa do Brasil para ganhar fôlego no mercado

Copiar Link

A classificação para as quartas de final da Copa do Brasil será fundamental para o planejamento do Corinthians no mercado de transferências. Caso elimine o Grêmio no sul do país, o clube paulista irá faturar R$ 4,515 milhões, além da arrecadação com bilheteria do eventual confronto, que ultrapassam os R$ 2 milhões na Neo Química Arena.

Após encaminhar a contratação por empréstimo de Talles Magno, ex-atacante do Vasco e atualmente no New York City, da MLS, o Corinthians segue em busca de oportunidades nesta janela de transferências, principalmente para o setor ofensivo. Michael e Gonzalo Plata seguem no radar do departamento de futebol, que trabalha para reforçar o elenco comandado por Ramón Díaz.

Na última semana, o clube paulista enviou uma proposta de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 45 milhões) ao Al-Sadd, do Catar, pelo atacante equatoriano. A oferta foi negada pelo clube árabe, que não aprovou as condições de pagamento oferecidas. As partes, no entanto, ainda mantém conversas para viabilizar a transferência.

O nome do brasileiro, por sua vez, perdeu força nos bastidores. Sonho do presidente Augusto Melo, o jogador teria pedido, entre sálarios, luvas e encargos, cerca de R$ 2,5 milhões por mês ao Corinthians, valor que ultrapassa o teto salarial.

Até o momento, o Corinthians anunciou quatro reforços: os volantes Charles e Alex Santana, o goleiro Hugo Souza, e o zagueiro André Ramalho.

Quanto o Corinthians ainda pode faturar na Copa do Brasil?

Diferente de outras equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Corinthians disputou todas as fases da Copa do Brasil 2024. Até o momento, o Timão faturou pouco menos de R$ 9 milhões em premiações, valor que pode subir com uma eventual classificação na próxima quarta-feira (7).

Caso vença a edição 2024 do torneio, o Corinthians irá faturar R$ 73,5 milhões. Para efeito de comparação, o campeão da Libertadores leva 23 milhões de dólares (R$ 131 milhões na atual cotação). Para isso, a equipe comandada por Ramón Díaz precisa eliminar o Grêmio. Após empate sem gols na Neo Química Arena, as equipes decidem a vaga no estádio Couto Pereira, em Curitiba.