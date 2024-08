Titular do Corinthians sente desconforto muscular e vira dúvida para duelo pela Copa do Brasil

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 14:33 • São Paulo (SP)

Contratado pelo Corinthians nesta janela de transferências, Alex Santana se transformou em um dos pilares da equipe comandada por Ramón Díaz. O volante, no entanto, pode ser desfalque para o duelo contra o Grêmio, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no sul do país.

De acordo com o técnico argentino, Alex sofreu uma contratura muscular no empate com o Juventude. Com isso, sua presença na próxima quarta-feira (7) dependerá de sua evolução física ao longo da semana.

- Cabe a nós preparar todos os jogadores do elenco. (Alex) Santana tem forte contratura, vamos ver como se recupera - disse o treinador em entrevista coletiva.

Com a possível ausência de Alex Santana, a tendência é que o jovem Ryan ganha a vaga no meio de campo. Pouco utilizado por António Oliveira, ex-comandante do clube, o volante recebeu oportunidades com a chegada da nova comissão técnica e ganhou a disputa com Breno Bidon, titular no início da temporada.

Após empatar sem gols na Neo Química Arena, o Corinthians visita o Grêmio na próxima quarta-feira (7), pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.