Corinthians tem R$ 12,4 milhões bloqueados pela justiça por dívidas com empresário

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 15:16 • São Paulo (SP)

A justiça bloqueou R$ 12,4 milhões de uma das contas do Corinthians, em ação movida pelo empresário André Cury. O montante, que estava em uma conta cedida à Caixa Econômica Federal, seria destinado ao pagamento de uma das parcelas do financiamento da Neo Química Arena.

A estatal tentou recorrer da decisão, alegando que os valores pertencem ao banco e não ao clube paulista, mas a contestação foi indeferida pela justiça.

A ação movida pelo empresário é referente a direitos de imagem de ex-atletas do Corinthians agenciados por Cury, como Otero e Cazeres, hoje no Santos, além de Ederson e Yago. Ao todo, o agente move outros quatro processos contra o clube, que juntos totalizam mais de R$ 30 milhões.

As dividas do Corinthians com o empresário nascem em 2020, quando a instituição era administrada por Andrés Sanchez, e foram reajustadas pelo ex-presidente Duílio Monteiro Alves.

Mesmo com o imbróglio financeiro, André Cury mantém relações comerciais com o Corinthians. Inclusive, intermediou as contratações do técnico Ramón Díaz, livre no mercado após deixar o Vasco, e de Charles, antes no Midtjylland, da Dinamarca.

O Corinthians teve R$ 12,4 milhões bloqueados pela justiça (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)