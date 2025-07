Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão: retrospecto e estatísticas

O confronto conta com 66 partidas, com 17 empates registrados.

Botafogo e Corinthians têm um histórico equilibrado no Brasileirão, com 27 vitórias para o Botafogo e 22 para o Corinthians.

Botafogo e Corinthians protagonizam um confronto tradicional do futebol brasileiro, reunindo dois clubes com imensa história, torcidas apaixonadas e grande presença na elite nacional. Embora os dois times não tenham rivalidade direta, a força das camisas e o peso institucional de ambos os lados tornam cada encontro especial, especialmente em momentos decisivos de campeonato. O Lance! apresenta as estatísticas de Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão.

O histórico entre os clubes é marcado por equilíbrio, alternância de fases e duelos memoráveis ao longo das décadas. O Botafogo leva vantagem no número total de vitórias, especialmente quando joga no Rio de Janeiro. Já o Corinthians, apesar de ter menos triunfos no total, mostra solidez atuando como mandante, onde o retrospecto é parelho.

Com muitos jogadores históricos tendo vestido as duas camisas, como Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Rincón, Túlio Maravilha, Marcelinho Carioca e outros grandes nomes, o duelo também é um reencontro simbólico entre estilos diferentes de futebol — a ginga carioca e a raça paulista.

Confira abaixo as estatísticas completas do confronto entre Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão: vitórias, empates, desempenho como mandante e visitante, além de curiosidades sobre invencibilidade, aproveitamento e número de gols marcados e sofridos.

Histórico de confrontos entre Botafogo x Corinthians pelo Brasileirão

Botafogo e Corinthians se enfrentaram 66 vezes pelo Campeonato Brasileiro, com 27 vitórias do Botafogo, 17 empates e 22 triunfos do Corinthians. Isso representa 41% de vitórias do Glorioso, contra 33% do Timão, além de 26% de empates.

No total, o Corinthians marcou 82 gols e o Botafogo 81, o que reforça o equilíbrio absoluto do confronto em termos de desempenho ofensivo. A média é praticamente idêntica: 1,24 gol por jogo para o Timão e 1,23 para o Alvinegro carioca.

O Botafogo foi mandante em 35 partidas, com 18 vitórias (51%), 6 empates (17%) e 11 derrotas (31%). O Corinthians, por sua vez, recebeu o rival em 31 jogos, vencendo 11 (35%), empatando 11 (35%) e perdendo 9 (29%). Isso mostra que o mando de campo tem sido relevante, mas não determinante, pois há vitórias expressivas de ambos os lados como visitante.

Desempenho do Botafogo no confronto

O Botafogo é o clube com mais vitórias no histórico do duelo: 27 triunfos em 66 jogos. O aproveitamento melhora ainda mais quando se observa os jogos no Rio de Janeiro: em 35 partidas, o Glorioso venceu 18 vezes, com aproveitamento de 51%, empatou 6 e perdeu 11.

A equipe carioca marcou gols em 76% dos confrontos e sofreu gols em 68%. Seu maior período de invencibilidade contra o Timão foi de 7 jogos, enquanto sua sequência mais vitoriosa foi de 4 partidas consecutivas. Por outro lado, enfrentou jejum de até 5 partidas sem vencer e uma sequência de 3 derrotas seguidas.

Mesmo com campanhas irregulares em algumas edições do Brasileirão, o Botafogo costuma crescer em confrontos contra o Corinthians, especialmente quando joga diante de sua torcida.

Desempenho do Corinthians no confronto

O Corinthians venceu 22 dos 66 confrontos contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o que representa 33% de aproveitamento. Em São Paulo, o desempenho é um pouco melhor: em 31 jogos, o Timão venceu 11 vezes, empatou 11 e perdeu apenas 9.

O clube paulista marcou gols em 68% das partidas e sofreu em 76%, números que refletem um confronto aberto, com forte participação ofensiva de ambas as equipes. Seu maior período de invencibilidade no clássico foi de 5 partidas, e sua maior sequência de vitórias foi de 3 jogos consecutivos. Também enfrentou períodos de instabilidade, como 7 partidas sem vencer e 4 derrotas consecutivas.

Apesar de estar atrás no número total de vitórias, o Corinthians equilibra o confronto quando atua em casa e consegue bons resultados mesmo em temporadas menos expressivas.

Curiosidades do confronto pelo Brasileirão