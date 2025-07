Corinthians e Cruzeiro ficaram no empate sem gols, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira (23). A partida ficou marcada pelo reencontro de Gabigol com a Fiel, que não poupou o atacante revelado pelo rival.

Durante o aquecimento das reservas do Cabuloso, Gabigol rebateu as provocações feitas por um torcedor do Corinthians. Após ser chamado de gordo, o atacante respondeu em tom de provocação ao camisa 10 corintiano, Memphis Depay: 'O Memphis está gordo. O 10 ali.' Confira.

Contra o Corinthians, Gabigol entrou na vaga do artilheiro do Brasileirão, Kaio Jorge, aos 32 minutos da segunda etapa, mas não conseguiu vazar a meta defendida por Hugo Souza. Com o resultado, o Cruzeiro subiu na liderança, com 34 pontos, mas viu a distância para o vice-líder Flamengo diminuir. A equipe volta ao campo contra o Ceará, neste domingo (27), às 16h, no Mineirão.

Cássio valoriza ponto conquistado contra o Corinthians

Ao lado de Gabigol, o goleiro Cássio foi uma atração à parte no empate entre Cruzeiro e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, já que enfrentava pela primeira vez a equipe que defendeu por mais de 12 anos. Antes da partida, Cássio foi homenageado pelo clube paulista, com mensagens no telão. A torcida corintiana manifestou-se pouco em relação ao goleiro, dividindo vaias e aplausos.

- É difícil voltar aqui. Foram mais de 12 anos e um respeito enorme pela instituição, pelas pessoas que trabalham aqui, pela torcida. Já tinha saído para o vestiário (após o aquecimento), mas gostaria de agradecer a homenagem que fizeram para mim, antes do jogo. Sou grato e tenho muito respeito pela camisa do Corinthians – afirmou Cássio, em entrevista na saída do campo, ao “Premiere”.

Para o goleiro do Cruzeiro, o empate foi justo pelo que apresentaram as duas equipes:

- O time lutou, como é o nosso espírito. Aproveitar para agradecer a torcida que veio aí, compareceu e nos apoiou, como tem feito. É jogo grande e, nem sempre a gente vai conseguir ganhar. Mas vir aqui e conseguir pontuar é difícil. O Corinthians é muito forte em casa. Esse ponto é valido. O jogo foi bem equilibrado, mas tem muito pela frente ainda. Estou feliz. A gente veio buscar os três pontos, e acho que esse ponto foi justo – avaliou.