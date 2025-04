O Conselho Deliberativo do Corinthians tem encontro marcado nesta segunda-feira (27), no Parque São Jorge, para a apreciação e votação das contas referentes a 2024. Este será o primeiro balanço financeiro sob a gestão de Augusto Melo, que assumiu a presidência do clube no início do ano passado.

A votação que definirá a análise final das contas do primeiro ano da gestão de Augusto Melo será conduzida por Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo do clube. O pleito será em voto aberto e exclusivo para os 300 conselheiros que estiverem em dia com suas obrigações. A primeira chamada está marcada para às 18h, com a segunda às 19h, momento em que se dará a decisão definitiva sobre o balanço financeiro do período.

Romeu Tuma Jr, responsável pelo órgão, chegou a ser destituído do cargo em votação da Comissão de Ética e Disciplina do clube, mas, como não houve a notificação enviada por Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, permaneceu no cargo.

Conselho Fiscal reprovou contas

O pleito é carregado de instabilidade. O Conselho Fiscal do Corinthians recomendou a reprovação das contas. Os números apresentados previamente ao CORI (Conselho de Orientação) e ao Conselho Fiscal indicam o crescimento da dívida, agora avaliada em R$ 2,5 bilhões.

Caso seja confirmado, o valor apresenta um crescimento avaliado em R$ 600 milhões em um ano de gestão. Em sua defesa, a equipe de Augusto Melo afirma que herdou cerca de R$ 190 milhões em dívidas que não foram contabilizadas pelas antigas gestões.

continua após a publicidade

No meio destas polêmicas, Pedro Silveira pediu demissão do cargo de diretor financeiro do Corinthians para cuidar de problemas de saúde. Em caso de reprovação no dia 28, as contas podem servir como argumento para futuros pedidos de impeachment ou até mesmo fortalecer o que está suspenso, aguardando votação.