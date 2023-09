"Sobre as falsas alegações de continuidade da disputa judicial envolvendo o Sport Club Corinthians Paulista e Ramiro Benetti, informamos que o departamento jurídico do clube e os representantes legais do atleta realizaram acordo amigável na ação cível e trabalhista, de forma parcelada, sem cômputo de juros e com quitação mútua de quaisquer débitos envolvendo questões trabalhistas e direito de imagem, em termos que foram financeiramente benéficos ao clube. Embora o acordo tenha sido firmado em 12 de setembro de 2023, o departamento de comunicação não foi procurado pela primeira reportagem para contestar a informação, tampouco por quem a repercutiu."