A nova terceira camisa do Corinthians, predominantemente em amarelo, já está à venda no site oficial da Nike. O clube e a patrocinadora escolheram o amarelo em alusão à cor usada por líderes da Democracia Corinthiana, como Sócrates e Casagrande, no histórico comício que ocorreu no centro de São Paulo, em 1984, pedindo a volta de eleições diretas no Brasil.