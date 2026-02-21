Reforço do Corinthians, Zakaria Labyad aparece no BID e pode estrear

Anunciado na tarde dessa sexta-feira (20) como novo reforço do clube, o meio-campista marroquino Zakaria Labyad já pode estrear pelo Corinthians. O jogador de 33 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no início da noite de sexta e, portanto, está legalmente apto a jogar pela equipe.

Apesar disso, Zakaria ainda deve demorar para fazer a primeira partida pelo Corinthians. Isso porque, apesar de já estar treinando com o restante do elenco, ele não atua há três meses. O jogador estava no Dalian Yingbo, da China, e chegou ao clube paulista como agente livre após encerrar o contrato com os chineses.

Filho de pais marroquinos, Zakaria Labyad nasceu na Holanda e chegou a atuar pelas categorias de base da seleção europeia, mas acabou se naturalizando pelo Marrocos. Revelado pelo PSV, o meia já atuou ao lado de Memphis Depay.

Novo meio-campista do Corinthians, Zakaria Labyad apareceu no BID da CBF (Reprodução)

Números de Zakaria Labyad na carreira

Pelo PSV, disputou 67 partidas, marcou 15 gols e deu 17 assistências. Em seguida, defendeu o Sporting, com 27 jogos, três gols e três passes decisivos, antes de ser emprestado ao Vitesse, clube pelo qual somou 53 partidas, 13 gols e cinco assistências. Na sequência, atuou pelo Sporting B, registrando 14 jogos, três gols e duas assistências.

Posteriormente, vestiu a camisa do Utrecht, em duas passagens, totalizando 76 partidas, 21 gols e 17 assistências, além de ter defendido o Ajax, com 54 jogos, 13 gols e 10 passes para gol. Na experiência mais recente na Ásia, atuou pelo Yunnan Yukun, onde fez 31 partidas, marcou seis gols e distribuiu nove assistências, antes de chegar ao Dalian Yingbo, clube pelo qual soma 25 jogos, seis gols e três assistências.

