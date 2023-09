Após flertar com a demissão, Luxemburgo ganhou sobrevida no Timão depois do empate com o Grêmio e a vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão. O treinador corintiano optou por regular os minutos de Fagner, Fábio Santos e Renato Augusto contra a equipe carioca, e o trio deve ser titular na Sul-Americana.