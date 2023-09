A festa da torcida do Corinthians começou antes mesmo da bola rolar contra o Fortaleza, pela partida de ida da semifinal da Sul-Americana. Além da recepção calorosa, a Fiel fez uma procissão e acompanhou a pé o ônibus do clube desde a avenida Radial Leste até o estacionamento da Neo Química Arena. Veja no vídeo acima a festa da torcida corintiana.