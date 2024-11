Corinthians aumenta suas chances de garantir vaga na Libertadores

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, em duelo realizado na manhã desta quarta-feira (20). Com o resultado, o clube alvinegro praticamente zerou as chances de cair para a segunda divisão e dobrou as probabilidades de garantir vaga na Libertadores.

Com 44 pontos, o Timão ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conquistou a quinta vitória consecutiva na competição, um feito que não alcançava desde 2017, quando se consagrou campeão do torneio.

Segundo cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que estuda as probabilidades no Campeonato Brasileiro, as chances do Corinthians ficar entre os sete mais bem colocados da competição e garantir vaga na próxima Libertadores são de 16,7%.

As chances do clube alvinegro dobraram em relação à última rodada, quando o Timão venceu o Vitória por 2 a 1, em Salvador. Após aquele jogo, as chances do Corinthians eram de 8,5%. Caso o Cruzeiro vença o Racing, na final da Copa-Sul Americana, no sábado (23), mais uma vaga para a competição estará disponível no Brasileirão, o que pode aumentar as probabilidades dos comandados de Ramón Díaz.

Yuri Alberto fez um dos gols do Corinthians contra o Cruzeiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Chances de rebaixamento

O triunfo contra o Cruzeiro eliminou praticamente as probabilidades do Timão ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Com 44 pontos na tabela de classificação, as chances do Corinthians jogar a Série B na próxima temporada são de 0,018%.

A pontuação média para se salvar da degola é de 45 pontos. Em agosto, o Corinthians chegou a ter 60% de chances de cair para a segunda divisão do Brasileirão.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro é o atual nono colocado com 44 pontos.

A equipe carioca está na décima posição, com 43 pontos. Neste ano, os sete mais bem colocados da competição nacional garantem vaga na próxima Libertadores, portanto, a partida tem ares de decisão para ambos os lados.