Ramón Díaz supera últimos técnicos que levaram o Corinthians à Libertadores

O Corinthians alcançou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), o Timão venceu o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Memphis e Yuri Alberto. Foi o trigésimo jogo de Ramón Díaz no comando do clube alvinegro.

Em trinta partidas, o técnico argentino saiu vencedor 13 vezes, teve nove empates e foi derrotado em oito oportunidades. Ramón Díaz possui um aproveitamento de 53,33% sob o comando do Corinthians contando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Sem disputar o Campeonato Paulista, torneio em que o Timão costuma acumular vitórias na primeira fase, Ramón superou o aproveitamento dos últimos técnicos que classificaram o Corinthians para a Libertadores através do Brasileirão: Sylvinho e Vítor Pereira.

O português comandou o Timão em 2022, e levou o clube alvinegro a sua última final que disputou, na Copa do Brasil daquele ano. Vítor Pereira encerrou seu trabalho no Corinthians com aproveitamento de 51,15%.

Sylvinho foi bastante criticado durante o período que treinou o clube, entre 2021 e o começo de 2022. O atual treinador da Albânia encerrou sua jornada como técnico do Timão com aproveitamento de 48,06%.

Os dois treinadores superados foram os últimos que conseguiram classificar o Corinthians para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, em 2021 e 2022, respectivamente. O técnico argentino busca repetir o feito.

Ramón Díaz no Brasileirão

Contratado com a missão de salvar o Corinthians do rebaixamento, o técnico argentino tem na competição nacional seu melhor desempenho. Em 18 partidas, Ramón Díaz conquistou nove vitórias, cinco empates e perdeu quatro vezes. O aproveitamento no campeonato é de 59,26%. Atualmente, o clube alvinegro ocupa a nona posição.

Em 2022, Vítor Pereira comandou o Timão durante toda a competição nacional. Com 18 vitórias, 11 empates e nove derrotas, o português alcançou um aproveitamento de 57,02% no Campeonato Brasileiro daquele ano, quando o Corinthians terminou na quarta posição e se classificou para a Libertadores.

No ano anterior, Sylvinho terminou o Brasileirão na quinta posição e garantiu vaga na competição internacional. O treinador conduziu uma campanha de 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ao todo, seu aproveitamento no torneio foi de 50%.

Aproveitamento de Ramón Díaz x Vítor Pereira e Sylvinho no Brasileirão

Ramón Díaz - 59,26% - 2024 - 18 jogos

Vítor Pereira - 57,02% - 2022 - 38 jogos

Sylvinho - 50% - 2021 - 38 jogos

Ramón Díaz é treinador do Corinthians desde julho deste ano (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Luta pela Libertadores

O Corinthians é o nono colocado do Brasileirão, com 44 pontos. A posição está em risco, pois o Vasco da Gama enfrenta o Internacional nesta quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Rio de Janeiro, e pode ultrapassar o Timão na tabela de classificação

Os sete mais bem colocados da competição nacional garantem classificação à Libertadores. A disponibilidade de vagas pode aumentar para nove, caso o Botafogo conquiste a Libertadores, frente ao Atlético-MG, e o Cruzeiro vença a Copa Sul-Americana, contra o Racing.

Na próxima rodada, o clube alvinegro enfrenta justamente o Vasco da Gama, seu rival nesta disputa. O confronto será no domingo (24), na Neo Química Arena, às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.