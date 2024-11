André Ramalho, zagueiro do {Corinthians{, retornou ao time titular na vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. O jogador se machucou no Dérbi, no dia 4 de novembro, e a estimativa para sua recuperação era de três semanas, mas o atleta voltou de maneira antecipada.

Contratado em julho, o jogador de 32 anos é uma das lideranças do elenco. Desde então, participou de 25 partidas com a camisa alvinegra, na qual foi capitão em duas oportunidades, além de já ter marcado um gol. Experiente, André Ramalho fez parte de uma renovação no plantel promovida no meio de ano, que contou com as contratações de atletas de renome, como Memphis e Carrilo.

Nesta temporada, o Corinthians deixou de ter jogadores que fizeram história na equipe. Renato Augusto, Cássio, Paulinho e Fábio Santos, que antes ajudavam o clube também de maneira interna, saíram do time. André Ramalho destacou a importância da criação de novas lideranças.

- Era isso que estava precisando, um dos motivos para ter me contratado era essa, ser uma liderança que o clube precisava. Saíram muitos líderes: o Paulinho, Cássio, Renato Augusto, Fábio Santos. Então era natural que precisasse de jogadores com mais experiência, então não só eu, mas outros jogadores também, é um processo natural e necessário - disse o jogador na zona mista da Neo Química Arena.

André Ramalho em ação pelo Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pressão no início

André Ramalho chegou ao Corinthians em meio a luta para se manter na Série A. Quando contratado, o Timão só tinha três vitórias em 18 jogos e amargava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Logo que chegou, foi titular.

Sua primeira partida foi em 21 de julho, na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, em jogo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado foi considerado uma surpresa, pois na época o clube baiano ocupava o G-6 da competição. André Ramalho foi elogiado por sua atuação.

Com carreira consolidada na Europa, o jogador veio atuar como profissional no Brasil apenas no Corinthians, com 32 anos. O zagueiro teve passagens marcantes por PSV, da Holanda, onde tem 128 jogos, e RB Salzburg, da Áustria, onde vestiu a camisa da equipe em 240 oportunidades.

André Ramalho divide com outros jogadores do grupo a importância de criar um grupo forte para disputar o Brasileirão. Atualmente, o clube é o nono colocado e luta por uma classificação para a próxima edição da Libertadores. O atleta falou sobre a inclusão dos reforços nesse processo de recuperação no campeonato.

- Aconteceu de forma natural porque esses jogadores que chegaram, vieram com esse objetivo, de passar tranquilidade aos meninos mais jovens e acho que estamos colhendo frutos, não só das lideranças, mas de modo geral, do time. Estamos felizes com esse processo, com a sequência e é seguir trabalhando para olhar apenas para a parte de cima da tabela - destacou André Ramalho.

Próximo jogo do Corinthians

O Timão volta a jogar no próximo domingo (24). Na Neo Química Arena, o clube alvinegro encara o Vasco da Gama, às 16h (de Brasília). O confronto é válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro é o atual nono colocado com 44 pontos.