Augusto Melo se pronuncia sobre convocação no Corinthians para votar impeachment: ‘Golpe’

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, se pronunciou nesta quinta-feira (21) sobre a decisão do Conselho Deliberativo do clube de convocar a votação do processo de impeachment dele para a próxima quinta-feira (28). O dirigente criticou a decisão e chamou a ação de "golpe".

Conselho do Corinthians define data para votação de impeachment de Augusto Melo

O mandatário assumiu o Corinthians no início deste ano e pode deixar o cargo de maneira precoce - o mandato dele vai até 2026. A primeira chamada da reunião será às 18h, e a segunda às 19h. Caso o impeachment seja aprovado por maioria simples, o presidente será afastado do cargo.

Em um cenário de impeachment, o cargo de presidente do Corinthians seria ocupado temporariamente por Osmas Stabile, primeiro vice-presidente do clube. Após a deliberação, o mandatário interino teria um mês para convocar uma eleição indireta. Augusto Melo disse estar indignado com o andamento do processo e destacou que pode ser prejudicial para o Timão durante as últimas rodadas do Brasileirão

Veja o comunicado de Augusto Melo

"Recebi com indignação a convocação realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista para votar o processo de impeachment contra mim. É de conhecimento público que o entendimento da Comissão de Ética foi de que o processo deve ser suspenso até a conclusão da apuração dos fatos envolvendo o caso Vai de Bet na Polícia Civil.

Destaque-se ainda que o processo de impeachment conturba o ambiente em reta final do Campeonato Brasileiro e compromete completamente o planejamento para o ano de 2025, trazendo danos irreparáveis para a instituição Corinthians.

Não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa. Tenho a certeza que a verdade prevalecerá e que todos aqueles que querem impedir a profissionalização do Corinthians serão derrotados.

Essa situação é um desrespeito e um afronto à instituição, um presidente ser impeachmado sem a chance de defesa. É a prova da falta de democracia, que nós corintianos defendemos.

Ressalto aqui que a condenação sem provas é considerada golpe e todos aqueles que pensam em tomar o poder sem o voto direto dos associados serão cúmplices disso."