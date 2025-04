Corinthians treina de olho no duelo contra o Palmeiras pelo Brasileirão

O Corinthians se prepara para encarar o Palmeiras no sábado (12), na Arena Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (10), o Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava visando o planejamento para o quarto Derby do ano.

A atividade contou com a presença dos atletas que atuaram no empate por 1 a 1 contra o América de Cali, na terça-feira (8), pela Sul-Americana. Os jogadores haviam sido poupados na atividade do dia seguinte, quando realizaram uma atividade regenerativa.

O treinamento começou com atividades físicas dos atletas na academia. Posteriormente, os jogadores foram ao gramado, onde realizaram aquecimento e uma atividade tática preparatória para o Derby. Por fim, Ramón e Emiliano Díaz promoveram um enfrentamento em espaço reduzido.

Emiliano Díaz durante treinamento do Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Derby do Brasileirão

Será a quarta vez que o Corinthians enfrenta o Palmeiras nesta temporada. No Paulistão foram dois empates e uma vitória do Timão. O clube alvinegro conquistou título estadual em cima do rival após vencer por 1 a 0 no Allianz Parque, e empatar por 0 a 0 na Neo Química Arena.

O Timão soma quatro pontos na tabela da competição nacional, a mesma pontuação do Palmeiras, mas o Corinthians leva vantagem no saldo de gols. Nas primeiras rodadas, o clube alvinegro empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, e venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena.

Os comandados de Ramón Díaz são os vice-líderes do Brasileirão. A campanha do Corinthians é idêntica ao do Internacional, primeiro colocado, mas a desvantagem dos paulistas fica no critério de cartões vermelhos, pois o treinador do Timão foi punido por Anderson Daronco no confronto contra o Vasco.