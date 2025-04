Garro aposta em agulhas e tratamento de Memphis para voltar ao Corinthians

Rodrigo Garro está em Madrid, na Espanha, em busca de tratar uma lesão crônica que tem atrapalhado sua trajetória no Corinthians. Com tendinopatia patelar no joelho direito, a previsão é que o jogador retorne aos gramados apenas em julho. Para acelerar a recuperação, o meia buscou na Europa um procedimento considerado inovador por interlocutores do Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Dica de Memphis

Garro está sendo tratado por um fisioterapeuta especialista em lesões tendíneas, que já trabalhou no Atlético de Madrid e também com Memphis Depay, seu colega de equipe no Timão. A comissão técnica alvinegra já conhecia o profissional, mas a indicação foi reforçada pelo atacante holandês, que passou pelo mesmo tratamento.

O procedimento, considerado inovador, envolve o uso de agulhas e estímulos elétricos, semelhante à acupuntura, e tem como objetivo aliviar o desconforto e acelerar a recuperação. A expectativa é que Garro retorne até o fim desta semana.

continua após a publicidade

O argentino viajou sozinho para a Espanha, mas o Corinthians acompanha de perto sua evolução. O clube enviou um planejamento detalhado e mantém contato diário com o jogador, que tem atualizado o departamento médico constantemente. Segundo interlocutores do clube, a tendinopatia já está curada, mas ele ainda sente dores residuais.

Convivência com lesões

O jogador sofre com a tendinopatia patelar no joelho direito desde o final da última temporada. Neste ano, chegou a ficar fora das primeiras partidas do Campeonato Paulista. Com o tempo, retornou aos jogos, mas desfalcou a equipe no primeiro jogo da final do Paulistão, na vitória por 1 a 0 contra o Palmeiras, e por pouco não disputou a decisão em Itaquera.

continua após a publicidade

— Depois do que aconteceu no treino eu falei: 'Vou jogar a final do jeito que for e vou parar'. Tenho 27 anos e uma carreira pela frente. Do jeito que meu joelho está, eu não consigo ser o Garro do ano passado. Não sei quanto tempo vou parar, mas não acho que seja muito. Tem que desinflamar meu joelho, tem muita agulha ali. Fiz muita coisa para conseguir jogar — desabafou o jogador em entrevista à "ESPN".