Uniforme I do Corinthians com patrocínio da Esportes da Sorte (Foto: Reprodução/Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 17/10/2024 - 07:07 • São Paulo (SP)

O Ministério da Fazenda atualizou a lista de casas de apostas autorizadas a operar em território nacional e incluiu a Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians. A decisão foi aprovada a partir de determinação judicial e exclui qualquer restrição de divulgação do acordo firmado entre as partes.

➡️ Patrocinadora do Corinthians detalha contrato em meio a indefinição com Flamengo por Hugo Souza

Anteriormente, a casa de apostas operava apenas com a liberação da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), órgão local que administra as loterias no estado.

Após atualização do Governo Federal na última quarta-feira (17), a Esportes da Sorte se transformou na 98ª empresa liberada a operar no país.

Contrato entre Corinthians e Esportes da Sorte

Em julho deste ano, durante duelo com o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians anunciou a Esportes da Sorte como nova patrocinadora máster. O contrato prevê o pagamento de R$ 309 milhões, com R$ 57 milhões destinados ao acordo com o atacante Memphis Depay, principal reforço do clube na última janela de transferências.

Além da equipe masculina, a casa de apostas também estampa sua marca no time feminino, basquete e futsal.

(Foto: Vitor Palhares/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Acordos da Esportes da Sorte no futebol brasileiro

Além de estampar o espaço nobre do uniforme corintiano, a Esportes da Sorte patrocina outros cinco times na elite do futebol nacional. Athletico, Bahia e Grêmio são os parceiros comerciais que estão na primeira divisão, além do Ceará, que disputa a Série B, e da equipe feminina do Palmeiras.