Patrocinadora do Corinthians detalha contrato em meio a indefinição com Flamengo por Hugo Souza

Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 06:45 • São Paulo (SP)

A Brax emitiu comunicado oficial para esclarecer a garantia apresentada pelo Corinthians nos acordos com o Flamengo pela contratação do lateral-direito Mathezinho e na tentativa de aquisição do goleiro Hugo Souza, cedido ao clube paulista por empréstimo até dezembro de 2024.

A empresa afirmou que está em dia com ambos os clubes e explicou que enviará ao Rubro-Negro a próxima parcela referente ao contrato firmado com o Corinthians, que será depositada em janeiro de 2025.

Para adquirir em definitivo Hugo Souza, o Corinthians vai desembolsar 800 mil euros (R$ 5,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. No entanto, caso o valor não seja depositado (à vista) antes do confronto entre as equipes pela Copa do Brasil, no próximo dia 20, o clube terá que arcar com nova multa de R$ 500 mil para escalar o goleiro.

Contrato entre Corinthians e Brax

Parceiros comerciais desde o fim de 2023, Corinthians e Brax renovaram, nesta temporada, o contrato entre as partes para exposição de placas de publicidade em jogos da equipe na Neo Química Arena. Válido por cinco temporadas, entre 2025 e 2029, o acordo previa o pagamento de R$ 210 milhões. Augusto Melo, no entanto, renegociou os valores e ampliou o montante para R$ 240 milhões.

A parceria da marca com o Flamengo, por sua vez, resultou em novo aumento no valor do contrato corintiano. No negócio firmado com a Brax, existia uma cláusula estipulando que o clube paulista receberia o mesmo montante que os cariocas, que assinaram por R$ 330 milhões.

Confira a nota oficial da patrocinadora

Diante do caso entre Corinthians e Flamengo sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral-direito Matheuzinho, a BRAX Sports Assets vem a público esclarecer:

Na compra dos direitos do lateral Matheuzinho por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para a concretização do negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a BRAX, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade.

A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Matheuzinho, a BRAX Sports Assets foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias.

Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians referentes ao contrato dado como garantia, a BRAX respondeu com o detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes.

A BRAX Sports Assets reforça que sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que por contrato deveriam ser pagos ao Cornthians no prazo e na forma ajustada entre o clube paulista e a BRAX. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da BRAX com os clubes.

A BRAX Sports Assets reafirma o compromisso e a parceria com o futebol brasileiro.