⚽ COMO FOI O JOGO?

De forma fácil, o Milan exerceu seu domínio sobre os donos da casa e abriU o placar logo aos 11minutos. Rafael Leão fez bela jogada pela esquerda e cruzou para a entrada da área; Loftus-Cheek apareceu para apenas colocar de chapa no canto de Caprile. O marcador foi ampliado 20 minutos depois: em cobrança de pênalti, Giroud cobrou com muita precisão, fazendo a bola tocar no travessão e entrar. No fim, em contra-ataque de almanaque, Pulisic saiu da marcação, abriu o campo e serviu o jovem Chaka Traorè, que bateu no canto e fechou a conta.