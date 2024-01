Neste domingo (7), às 17h (horário de Brasília), o Barcelona visita o Barbastro no Estádio Municipal de Esportes, em Huesca (ESP), em jogo válido pela fase de 16 avos da Copa do Rei. Os blaugranas entraram direto nesta fase, sem grandes trabalhos iniciais; os mandantes do confronto, por outro lado, precisaram superar o Ponferradina na primeira jornada. O jogo terá transmissão do Star+