As duas equipes voltam a campo pela terceira - e última - rodada da fase de grupos da Copinha na terça-feira (9): o Bangu enfrenta o Ji-Paraná às 19h15 (hora de Brasília) e precisa de uma vitória para seguir sonhando com a classificação para o mata-mata do torneio; o Corinthians, por outro lado, tem situação tranquila e precisa de apenas um empate diante do Marília, os donos da casa, às 21h30 (hora de Brasília) do mesmo dia.