Fabinho Soldado blinda CT e segue no Corinthians mesmo com troca de gestão

Em meio à turbulência política que ameaça a continuidade do presidente Augusto Melo no comando do Corinthians, o executivo de futebol Fabinho Soldado permanece como uma das poucas figuras estáveis no clube. Segundo apurou o Lance!, Fabinho só deixará o cargo se houver a saída de Melo e caso a nova gestão opte por sua demissão.

No próximo dia 26, o Conselho Deliberativo do clube votará o futuro de Augusto Melo. O mandatário é alvo de pressão interna devido à crise envolvendo o caso "Vai de Bet" e ao aumento expressivo da dívida corintiana. Enquanto o cenário político ferve nos bastidores do Parque São Jorge, Fabinho tem conseguido blindar o elenco profissional da instabilidade.

Internamente, o executivo é visto como um “para-raios”. Ele tem atuado para manter o CT Joaquim Grava imune à crise institucional, tranquilizando os atletas e evitando que os problemas administrativos contaminem o ambiente esportivo. Essa postura reforçou ainda mais sua imagem entre os jogadores, que demonstram apoio e confiança no trabalho de Fabinho.

Sua trajetória recente no clube também contribui para essa relação de confiança. Fabinho esteve presente nos momentos mais delicados de 2024, quando o time chegou a frequentar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 2025, participou da formação do elenco que conquistou o Campeonato Paulista, aliviando a pressão sobre o departamento de futebol.

Pensando no futuro, Fabinho já planeja reforçar o time na próxima janela de transferências. Após a vitória no clássico contra o Santos, o técnico Dorival Júnior deu indícios do que o clube busca no mercado. — Hoje temos o Talles Magno, que está treinando muito bem como segundo atacante — afirmou. — Esse elenco foi formado para jogar por dentro — completou Dorival, sinalizando a necessidade de jogadores com velocidade e capacidade de atuar pelas pontas.

