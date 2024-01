Como antecipado pela reportagem, Gustavo Henrique rescindiu contrato com a equipe espanhola e chega sem custos ao Corinthians, que ficou com 70% dos direitos econômicos do jogador de 30 anos – os outros 30% permanecem com o Real Valladolid. A multa rescisória de Gustavo Henrique é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.