O Timãozinho se classificou como líder do Grupo 10 e eliminou o Guarani e Atlético-GO no mata-mata. Já o Galo da Praia passou em segundo lugar no Grupo 11, e despachou o XV de Jaú e Fortaleza nas eliminatórias. Veja mais informações sobre o confronto do Corinthians, maior campeão da Copinha.