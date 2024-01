O Lance! apurou que Gustavo Henrique vai rescindir seu contrato com a equipe da segunda divisão espanhola, válido até 2026. Porém, a o clube presidido por Ronaldo Fenômeno vai manter parte dos direitos econômicos do atleta. O zagueiro vai reencontrar Thiago Gasparino, chefe do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) corintiano. Ambos trabalharam juntos no Real Valladolid.