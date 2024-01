Gabigol e Borré foram os principais alvos para a função de centroavante. O primeiro era o grande sonho da direção corintiana, que deseja fechar com um atleta de peso. Porém, após algumas semanas tentando a negociação com o Flamengo e o estafe do jogador, o Timão desistiu de esperar. O ‘plano B’ foi o colombiano, que atua no futebol alemão, mas a equipe do Parque São Jorge chegou atrasada já que o acerto do jogador com o Internacional já estava bem avançado.