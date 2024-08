Corinthians aguarda proposta, e Wesley pode ser companheiro de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 20:05 • São Paulo (SP)

Wesley pode trocar o Corinthians pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, em breve. O clube que tem como astro Cristiano Ronaldo demonstrou interesse no atacante de 19 anos e sinalizou ao Timão que enviará proposta nos últimos dias, segundo o portal ge.

O Alvinegro pretende fechar o negócio em 25 milhões de dólares (R$ 137 milhões na cotação atual), mas vê com bons olhos uma proposta de 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões) para abrir as conversas. Os valores seguem a mesma linha dos apurados pelo Lance! no início do mês, quando o atleta recebeu sondagens de clubes da Europa.

No início da temporada, o Timão recebeu uma oferta de 18 milhões de euros (R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra, pelo jogador, mas recusou a proposta. Vale lembrar que o Corinthians detém 70% dos direitos econômicos do jogador.

Por sua vez, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, dono de 75% do Al-Nassr, já aprovou a investida por Wesley. O atacante de 19 anos entraria em uma das vagas do clube para jogadores estrangeiros de até 21 anos.

