Cláusula contratual atrasa compra de Hugo Souza pelo Corinthians; veja valores e condições

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 12:00 • São Paulo (SP)

A atuação heroica de Hugo Souza intensificou o debate sobre a necessidade de o Corinthians adquirir de forma definitiva o jogador junto ao Flamengo. Uma cláusula contratual, no entanto, impede a diretoria de sacramentar a contratação do goleiro nesta janela de transferências.

De acordo com o empréstimo firmado entre as partes, válido até dezembro deste ano, o clube paulista pode comprar o goleiro apenas a partir do dia 1º de outubro. Caso deseje acelerar as tatrativas, a direção precisaria abrir novas negociações com o Flamengo para acordar um novo montante.

O valor para adquirir Hugo em definitivo está fixado em 800 mil euros (R$ 4,9 milhões na cotação atual). O atual empréstimo, por sua vez, custou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) aos cofres do clube.

Corinthians trabalha para adquirir Hugo Souza em definitivo junto ao Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Anunciado no início de julho, o goleiro venceu a concorrência com Matheus Donelli e engatou uma sequência na equipe titular. Ao todo, ele já disputou 11 partidas e foi peça-chave nas classificações contra o Grêmio e Bragantino.

A cláusula sobre a aquisição em definitivo, inclusive, deve fazer o Corinthians pagar R$ 500 mil ao Flamengo para contar com o goleiro para o duelo entre as equipes, no dia 1º de setembro, pelo Brasileirão.

- Foi um acerto do manager (Fabinho Soldado) e do clube de repatriá-lo. Nós (comissão técnica) demos a confiança imediatamente para que pudesse jogar. Em relação à compra, seguramente vão fazer muito rápido - afirmou o técnico Ramón Díaz.