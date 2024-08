Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 13:35 • São Paulo (SP)

Ativo no mercado de transferências, o Corinthians enviou uma proposta ao West Ham, da Inglaterra, pelo zagueiro Luizão. O clube londrino aceitou as condições do Timão, que deseja contar com o jogador de 22 anos por empréstimo.

Agora, as partes discutem pendências contratuais e percentuais da opção de compra que será estabelecida no acordo. A informação do interesse foi noticiada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho.

Luizão é formado nas categorias de base do São Paulo. Após uma temporada entre os profissionais, se transferiu para o futebol inglês no fim de 2022. Nos Hammers, no entanto, atuou apenas por times da base.

Corinthians busca a contratação do zagueiro Luizão, atualmente no West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)

Até o momento, o Corinthians anunciou cinco contratações nesta janela de transferências: os volantes Alex Santana e Charles; o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; e o atacante Talles Magno.

Héctor Hernández e José Martínez, por sua vez, já estão no Brasil e devem ser apresentados pelo clube nos próximos dias.