O Corinthians busca a contratação do lateral-direito Igor Vinícius, do São Paulo. O interesse no jogador começou há meses, antes mesmo da chegada de Dorival Júnior, com quem o atleta trabalhou no Tricolor durante a vitoriosa passagem do técnico pelo clube em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O staff do jogador e o Corinthians discutem detalhes da negociação, como base salarial e tempo de contrato. Igor Vinícius tem vínculo com o São Paulo até o fim do ano, mas já há um entendimento entre as partes de que não haverá renovação. Por isso, os representantes do lateral vêm ouvindo propostas há meses.

Além do Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco também manifestaram interesse no jogador. No entanto, o Timão é o clube com as negociações mais avançadas. A tendência é que o atleta seja liberado antes mesmo do fim do vínculo e vista uma nova camisa já na metade deste ano.

continua após a publicidade

Igor Vinícius (Divulgação)

Interesse do Timão

O nome de Igor Vinícius está no radar há meses. Fagner foi emprestado pelo Corinthians ao Cruzeiro no final da última temporada. Desde então, só há dois laterais-direitos no elenco: Matheuzinho e Léo Maná. O jovem da base não conseguiu se firmar, e Félix Torres chegou a ser improvisado na posição. A chegada do jogador seria uma forma de

Igor Vinícius não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o Ceará, no fim de abril. O jogador sofreu uma lombalgia, mas apresentou melhora nos últimos dias e voltou a treinar com os companheiros. O lateral-direito perdeu espaço com Zubeldía, principalmente após a chegada de Cédric Soares e até mesmo com a improvisação de Ferraresi na posição.

continua após a publicidade

Relação com Dorival

Igor Vinícius trabalhou com o treinador em duas oportunidades. A primeira foi em 2016, quando foi lançado aos profissionais do Santos. O lateral-direito entrou em campo em duas partidas, um empate e uma vitória, contra o Santos do Amapá, xará do Peixe, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em 2023, ano que Dorival Júnior comandou o São Paulo, Igor Vinícius sofreu com uma pubalgia e perdeu praticamente toda a temporada. Suas duas únicas partidas no ano foram no início do Campeonato Paulista, quando a equipe era comandada por Rogério Ceni. Ao todo, o jogador fez 214 partidas pelo Tricolor, entre 2019 e 2025.