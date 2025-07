Dorival explica troca de Depay e manda recado ao elenco

A derrota do Corinthians para o São Paulo por 2 a 0, neste sábado (19), teve um capítulo à parte envolvendo o astro Memphis Depay. Substituído no intervalo após uma atuação apagada, o holandês não voltou para o banco de reservas no segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o técnico Dorival falou sobre a substituição de Depay e, apesar de blindar o jogador de críticas individuais, mandou um recado claro para o elenco.

'Questão exclusivamente técnica' e o recado para o grupo

Questionado se a saída de Depay no intervalo foi por questões de postura ou conduta, Dorival negou, mas deixou um aviso sobre o que espera de seus jogadores.

— Não, é questão técnica. Exclusivamente técnica. Apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar — disse inicialmente.

— Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independentemente do nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções. Funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar — completou o treinador.

'Jamais vou expor um atleta'

Apesar do recado claro sobre a necessidade de "energia", Dorival se recusou a fazer uma análise individual sobre o desempenho de Memphis Depay estar abaixo do esperado, reforçando sua política de proteger os atletas publicamente.

— Eu não vou falar aqui individualmente de jogadores. Me desculpe. O que eu tenho que falar, eu falo internamente com o atleta. Se eu tiver que fazer uma correção, dar um incentivo ou parabenizar por alguma atitude, isso daí eu faço internamente — afirmou.

— Jamais aqui eu vou expor um atleta em qualquer condição que for, tanto positiva quanto negativa — finalizou.

