Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 13:44 • São Paulo (SP)

O Corinthians acertou a venda de Wesley ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, neste sábado (24). O clube do Oriente Médio atendeu ao valor de USS$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pedidos pelo Timão, além de US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) e em bônus por metas alcançadas. As informações são do portal ge.

Assim, o atacante de 19 anos será companheiro de Cristiano Ronaldo no clube da Ásia e não estará a disposição para a partida contra o Fortaleza. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, dono de 75% do Al-Nassr, já havia aprovou a investida por Wesley. O atacante de 19 anos entra em uma das vagas para jogadores estrangeiros de até 21 anos.

Internamente, como apurado pelo Lance!, o Corinthians entende que o dinheiro da venda do atacante será fundamental para ajudar nos negócios do clube. Ao mesmo tempo, havia temor de que o jovem perderia valor de mercado nos próximos meses, já que o jogador tem tido menos oportunidades com Ramon Díaz.

Antes da chegada do técnico argentino, o ponta era peça fundamental do time. Participou de 37 dos 38 jogos (média de 68 minutos por jogo), com quatro gols e duas assistências. Agora, sob o comando de Díaz, entrou em campo em nove dos 11 jogos, sendo titular apenas contra Criciúma e Juventude. No período, tem média de 36 minutos por partida, não marcou gols e deu uma assistência.

O Alvinegro recebeu, no início da temporada, oferta de 18 milhões de euros (R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra, por Wesley. No mês passado, foi a vez do Fenerbahçe, da Turquia, sondar o atacante. Contudo, as investidas não avançaram.

