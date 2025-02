Angileri explica escolha pelo Corinthians e detalha funções em campo

O Corinthians apresentou nesta sexta-feira (28) Angileri, primeiro reforço do clube nesta janela de transferências. O lateral-esquerdo, que vestirá a camisa 26, assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2025.

Questionado sobre a decisão de retornar ao futebol sul-americano, Angileri revelou que o clube paulista está no mesmo nível do River Plate e aproveitou para exaltar o elenco corintiano após suas primeiras atividades com o grupo.

– O Corinthians está na altura do River Plate. Joga muito bem futebol aqui. Pelo pouco tempo que estive aqui, a qualidade dos jogadores, sem desmerecer ninguém, mas creio que é um jogo que pode me fazer voltar ao grande nível que já tive – detalhou.

Sem atuar há nove meses, o jogador afirmou que pode jogar em diferentes posições no campo, mas revelou preferir atuar como lateral-esquerdo. No Corinthians, ele terá a concorrência de Matheus Bidu, Hugo e Diego Palacios.

– Hoje em dia sinto que encontrei a posição que gosto. Foram colocando em diferentes posições, extremo pela direita, atacante... Jogar na lateral foi onde senti ser minha posição. Fui bem, fui ao River, pude me adaptar e creio que é a posição que gosto muito de jogar pelas minhas características, minha forma. Treinei muito de zagueiro na Espanha e posso fazer, gosto bastante também – completou.

Angileri, novo reforço do Corinthians, em partida do River Plate (Foto: Reprodução/X/@RiverPlate)

Outras respostas de Angileri

Torcida do Corinthians

– É um estádio lindo, me contaram que apoiam o tempo todo, pude comprovar no jogo da Libertadores. Estou contente de estar aqui por ser um grande clube, popular na América do Sul. São 40 mil pessoas todo jogo, a forma com que apoiam motiva o jogador.

Oportunidade de jogar a Libertadores

– Na Copa Libertadores, temos o objetivo de estar brigando e creio que é uma obrigação pelo que demanda o clube. Estamos à altura, temos uma comissão técnica com mentalidade vencedora. Estamos perto de concretizar o Paulistão, no mata-mata, temos um jogo difícil no Equador pela Libertadores.

Relação com Memphis Depay

– Jogamos duas vezes na Espanha, tanto em casa quanto no Metropolitano. Depois me surpreendeu a forma que me recebeu no primeiro dia, primeira pessoa que me cumprimentou, senti um carinho muito bom.