O Corinthians se classificou para a próxima fase preliminar da Libertadores na última quarta-feira (26). Contudo, o triunfo sobre a Universidad Central-VEN não foi suficiente para afastar as críticas ao trabalho do técnico Ramón Díaz. O jornalista Milton Neves cravou que o argentino está com o tempo contado no Parque São Jorge.

Para o comunicador, a demissão do técnico alvinegro se aproxima. Ao analisar o atual momento da equipe paulista em seu blog no site "Uol Esportes", Milton Neves apontou que Ramón Díaz não deve terminar o mês de abril no comando do Corinthians.

- E não temos como tirar os méritos de Ramón e Emiliano Díaz pela boa fase que viveu o Coringão nos últimos meses. Mas a verdade é que a dupla nunca convenceu torcida, diretoria ou mesmo opinião pública. Tanto que agora, na primeira turbulência vivida pelo Alvinegro após raros momentos de calmaria, Ramón já começa a balançar no cargo - iniciou o jornalista.

- Não se trata de perseguição ou injustiça, não! O brilhante ex-atacante argentino realmente toma decisões questionáveis. É triste dizer isso, mas vejo como enorme a possibilidade de Ramón Díaz não comer ovo de Páscoa no Parque São Jorge - concluiu.

Milton Neves realizou críticas ao trabalho de Ramón Díaz no Corinthians (Foto: Divulgação)

Ramón Díaz no Corinthians

O técnico argentino chegou ao clube paulista em julho do ano passado. Na época, ele foi contratado para ajudar na luta contra o rebaixamento. A missão foi mais do que cumprida. Além de livrar o Corinthians das últimas colocações do Brasileirão, Ramón Díaz protagonizou uma arrancada histórica, terminando o campeonato na 7ª colocação.

Apesar do sucesso na última temporada, o argentino convive com críticas no início de 2025. O principal motivo é a maneira como a equipe se classificou para a próxima fase preliminar da Libertadores. As atuações nas partidas de ida e volta contra a Universidade Central desagradaram parte da torcida e imprensa.

Mesmo sendo grande favorito no confronto, o Alvinegro só conseguiu a vaga no detalhe. Ela veio apenas aos 89 minutos da segunda partida, com gol salvador de Yuri Alberto.