Quarto treinador do Timão nesta temporada, Mano esteve no Internacional até junho deste ano. No empate em 0 a 0 com o Palmeiras, em Porto Alegre, pelo primeiro turno do Brasileirão, recebeu o terceiro cartão amarelo, por reclamação. No entanto, a partida contra os palmeirenses foi a última do profissional pelo Colorado, já que ele foi demitido dois dias depois.