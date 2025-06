O elenco do Corinthians está em folga devido à pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A diretoria concedeu duas semanas de férias aos jogadores. O Timão terá compromisso na base nesta terça-feira (24).

continua após a publicidade

Agenda

A previsão é de que o Corinthians retorne das férias no dia 28 de junho. A diretoria planeja dar 15 dias para que Dorival Júnior possa preparar a equipe para o restante do Campeonato Brasileiro, que será retomado no dia 12 de junho, após o Mundial de Clubes, com um confronto contra o Red Bull Bragantino, em Itaquera.

Essa decisão faz parte de um acordo trabalhista com os jogadores, que retornaram mais cedo, no dia 7 de janeiro, devido ao início antecipado do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Majestoso na base

O Corinthians terá compromisso pelo Brasileirão Sub-17 nesta terça-feira (24). Na Fazendinha, às 15h (de Brasília), pela sétima rodada da competição nacional. O Timão ocupa a quinta colocação na classificação do torneio. A entrada é gratuita.

Corinthians terá desafio pelo Brasileirão Sub-17 (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Passeio pela história

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta terça-feira (24). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

continua após a publicidade

Museu no Parque São Jorge abriga um pouco da história (Foto: José Manoel Idalgo)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional